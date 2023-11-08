



Катар договаривается об освобождении 15 заложников: названо условие

Катар пытается добиться освобождения 10-15 заложников, удерживаемых террористами в Газе.



По данным информационного агентства AFP, Доха ведет переговоры с официальными лицами Израиля и с ХАМАСом по этому поводу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Переговоры при посредничестве Катара и США продолжаются с целью обеспечить освобождение 10-15 заложников в обмен на одно- или двухдневное прекращение огня", — сообщает источник на условиях анонимности.



В Иерусалиме эту информацию пока что не комментируют. ХАМАС тоже хранит молчание.

