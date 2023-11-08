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Катар договаривается об освобождении 15 заложников: названо условие
08.11.2023 15:46 Алина Груднева

Катар договаривается об освобождении 15 заложников: названо условие

Катар пытается добиться освобождения 10-15 заложников, удерживаемых террористами в Газе.

По данным информационного агентства AFP, Доха ведет переговоры с официальными лицами Израиля и с ХАМАСом по этому поводу.

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"Переговоры при посредничестве Катара и США продолжаются с целью обеспечить освобождение 10-15 заложников в обмен на одно- или двухдневное прекращение огня", — сообщает источник на условиях анонимности.

В Иерусалиме эту информацию пока что не комментируют. ХАМАС тоже хранит молчание.
 

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