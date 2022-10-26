



Кандидат в президенты Ливана обвинил "Хизбаллу" в мертвой хватке

Кандидат в президенты Ливана Мишель Моавад призвал законодателей поддержать его кандидатуру.

Он осудил "Хизбаллу" за "мертвую хватку" на фоне глобального экономического кризиса в стране.

"Я практически единственный серьезный кандидат на пост президента", — сказал Моавад в интервью AFP.

В настоящий момент он имеет самую большую поддержку в парламенте Ливана, особенно, со стороны законодателей, выступающих против "Хизбаллы".

"Чтобы изменить баланс сил, мы должны сначала объединить оппозицию, потому что мы разделены", — отметил он.

Моавад добавил, что "мертвая хватка "Хизбаллы" еще больше подтолкнула Ливан к сфере влияния Ирана. Он обвинил группировку в попытке навязать кандидата, который соблюдает ее правила.