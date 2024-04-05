



Канадские семьи жертв ХАМАСа подали в суд на Канаду из-за финансирования UNRWA

Канадские семьи, потерявшие близких 7 октября, совместно с Центром по делам Израиля и евреев подали в суд на правительство Канады в связи с решением возобновить финансирование UNRWA.



Канадские семьи, потерявшие близких в результате ужасных терактов, совершенных ХАМАСом 7 октября 2023 года, совместно с Центром по делам Израиля и евреев (CIJA) подали в Федеральный суд заявление о пересмотре решения правительства Канады о возобновлении финансирования агентства ООН по делам "палестинских беженцев", UNRWA, утверждая, что это решение является явно необоснованным, поскольку нарушает канадское законодательство.



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Хотя никто не спорит, что гуманитарная помощь необходима и должна быть срочно доставлена гражданскому населению Газы, в заявлении приводятся аргументы, почему UNRWA не может быть агентством, выполняющим эту обязанность, и должно быть отстранено от финансирования.



В своем заявлении CIJA отметила, что по канадским законам финансирование может предоставляться только организациям, уважающим канадские ценности и международные стандарты в области прав человека. Кроме того, учитывая документально подтвержденные связи UNRWA с ХАМАСом, террористической организацией по канадским законам, возобновляя финансирование UNRWA со стороны Канады, правительство нарушает собственное антитеррористическое законодательство, заявили в CIJA.

