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Как Трамп хочет изменить внешнюю политику: СМИ раскрыли детали
18.12.2023 16:09 Алина Груднева

Как Трамп хочет изменить внешнюю политику: СМИ раскрыли детали

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах намерен назначить преданных ему людей в Пентагоне, ЦРУ и Госдепе, чтобы изменить внешнюю политику в отношении Украины, Китая и НАТО.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, политика будет изменена в отношении войны в Украине, а также торговли с КНР и членства США в НАТО.

Уточняется, что назначения Трампом своих людей на важные должности даст ему больше свободы в принятии решений.

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