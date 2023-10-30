



Кадыровцы просят отправить их воевать в Газу



Чеченский боец UFC, тренер сыновей главы Чечни Чимаев, попросил у Кадырова разрешения “отправиться в Палестину”, чтобы “умереть за братьев-мусульман”.



В соцсетях, среди кадыровцев, в том числе участвующих в российско-украинской войне, распространяются аналогичные просьбы.



Несмотря на резкую критику действий Израиля, чиновники в Чечне пресекают любые попытки проведения демонстраций в поддержку палестинцев.



Власти региона назвали “фейком” распространившийся в соцсетях анонс митинга в поддержку Газы, запланированный в центре Грозного. Таким образом неизвестным организаторам дали понять, что акцию власти не приветствуют.

