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Кадыровцы просят отправить их воевать в Газу
30.10.2023 16:09 Наталья Богинская

Кадыровцы просят отправить их воевать в Газу


Чеченский боец UFC, тренер сыновей главы Чечни Чимаев, попросил у Кадырова разрешения “отправиться в Палестину”, чтобы “умереть за братьев-мусульман”.

В соцсетях, среди кадыровцев, в том числе участвующих в российско-украинской войне, распространяются аналогичные просьбы.

Несмотря на резкую критику действий Израиля, чиновники в Чечне пресекают любые попытки проведения демонстраций в поддержку палестинцев.

Власти региона назвали “фейком” распространившийся в соцсетях анонс митинга в поддержку Газы, запланированный в центре Грозного. Таким образом неизвестным организаторам дали понять, что акцию власти не приветствуют.
 

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