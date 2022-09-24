



Кадыров: "Снесем любую западную армию"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у России есть огромное количество военных ресурсов, способных "снести любую западную армию".



"Россия огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать. Военные ресурсы значительно больше, чем можно представить. Вместе с силовыми и военными ведомствами - это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится", - написал он в Telegram.



Кадыров также снова высказался о россиянах, пытающихся избежать мобилизации.



"Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны", - подчеркнул Кадыров.



Глава Чечни отметил, что мобилизация в России отличается от мобилизации в Украине, где, по его словам, "мужчин силой задерживают на улице, чтобы отправить их, как сами же и говорят "на фарш".



