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Кадыров похвастался встречей с Путиным
28.06.2023 16:48 Алина Груднева

Кадыров похвастался встречей с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наш президент очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона", - сказал он.

По словам Кадырова, Путин попросил его передать поздравления мусульманам с Курбан-байрам.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин встретился с Кадыровым.

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