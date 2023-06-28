Кадыров похвастался встречей с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Наш президент очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона", - сказал он.
По словам Кадырова, Путин попросил его передать поздравления мусульманам с Курбан-байрам.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин встретился с Кадыровым.