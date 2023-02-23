



Израиль запретил депутату ЕС въезд в страну

Члена Европейского парламента Ану Миранду во вторник развернули в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и отправили обратно в ее родную Испанию после попытки въезда в Израиль с дипломатической миссией при Палестинской автономии.



Израильские официальные лица сослались на тот факт, что Ана Миранда участвовала в 2015 году во флотилии, пытавшейся прорвать израильскую блокаду Газы. Израильский закон запрещает въезд в страну сторонникам движения за бойкот, изъятие инвестиций и санкции.



Но Politico получил электронные письма, отправленные ранее в этом месяце из министерства иностранных дел Израиля, которые предоставили Миранде разрешение на визит.



“Это дипломатический конфликт, [и] недопустимо, чтобы Израиль осуществлял контроль над членами делегации, которая направляется в Палестину, а не в Израиль”, — прокомментировала ситуацию Миранда Politico.



Роберта Метсола, президент парламента ЕС, написала в Твиттере, что она глубоко разочарована инцидентом и свяжется с властями Израиля, чтобы выяснить, что произошло.



Миранда, член группы Зеленых/Европейского свободного альянса, входила в состав делегации из восьми депутатов ЕС. Некоторые планировали посетить Израиль, а другие – Иудею и Самарию.



“Уважение ко всем избранным депутатам Европарламента и Европейскому парламенту необходимо для хороших отношений между ЕС и Израилем. Это решение глубоко разочаровывает” , — заявила Politico представитель Европейской комиссии по иностранным делам Набила Массрали.



