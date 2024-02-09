Новости » Политика
Израиль усиливает меры безопасности в своих посольствах
09.02.2024 15:32 MIGnews.com

Израиль усиливает меры безопасности в своих посольствах

В ряде посольств Израиля по всему миру была значительно усилена охрана после того, как спецслужбы раскрыли планы совершения терактов, сообщает 12 канал.

Посольства Израиля в Нидерландах, Индии и Швеции входят в число тех, которые, как было установлено, подвержены риску террористических атак, и их безопасность была соответствующим образом усилена.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

31 января полиция уничтожила взрывное устройство, обнаруженное у посольства в Стокгольме, в результате инцидента, который посол Израиля назвал "попыткой террористической атаки".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы