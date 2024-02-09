



Израиль усиливает меры безопасности в своих посольствах

В ряде посольств Израиля по всему миру была значительно усилена охрана после того, как спецслужбы раскрыли планы совершения терактов, сообщает 12 канал.



Посольства Израиля в Нидерландах, Индии и Швеции входят в число тех, которые, как было установлено, подвержены риску террористических атак, и их безопасность была соответствующим образом усилена.



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31 января полиция уничтожила взрывное устройство, обнаруженное у посольства в Стокгольме, в результате инцидента, который посол Израиля назвал "попыткой террористической атаки".

