



Израиль стремится к нормализации отношений с Саудовской Аравией

Во время предстоящей поездки в США Рон Дермер встретится с послом Саудовской Аравии в США и обсудит потенциальную сделку по нормализации отношений, говорится в сообщении. Офис Дермера опроверг это сообщение.



Предстоящая поездка министра стратегических дел Рона Дермера в Вашингтон будет посвящена не только вопросам наземного вторжения в Рафиах, но и соглашению о нормализации отношений с Саудовской Аравией, сообщает Israel Hayom.



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Израиль и Саудовская Аравия уже согласовали рамки соглашения о нормализации и должны были завершить работу над деталями, когда 7 октября ХАМАС совершил жестокое и убийственное внезапное нападение на израильских граждан, что заставило Израиль принять ответные меры.



Ожидается, что во время визита Дермера в США он встретится с послом Саудовской Аравии в США Римой бинт Бандар Аль Сауд и проведет переговоры о трехсторонней сделке. Поездка запланирована на следующую неделю, но может быть отложена.



Офис Дермера опроверг эти сообщения.

