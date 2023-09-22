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Израиль, США, Индия и ОАЭ объявили о совместном космическом проекте
22.09.2023 18:04 Алина Груднева

Израиль, США, Индия и ОАЭ объявили о совместном космическом проекте

Правительства Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и США объявили о новом совместном космическом проекте.

По данным Госдепартамента, это было сделано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Этот проект, в ходе которого будут использованы данные космических наблюдений и возможности четырех стран-партнеров I2U2, направлен на создание уникального космического инструмента для политиков, учреждений и предпринимателей", - сказано в заявлении.

По данным Госдепа, проект позволит работать над проблемами окружающей среды и изменения климата, а также будет способствовать сотрудничеству в применения космических данных "во благо человечества".

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