



Израиль, США, Индия и ОАЭ объявили о совместном космическом проекте

Правительства Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и США объявили о новом совместном космическом проекте.



По данным Госдепартамента, это было сделано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Этот проект, в ходе которого будут использованы данные космических наблюдений и возможности четырех стран-партнеров I2U2, направлен на создание уникального космического инструмента для политиков, учреждений и предпринимателей", - сказано в заявлении.



По данным Госдепа, проект позволит работать над проблемами окружающей среды и изменения климата, а также будет способствовать сотрудничеству в применения космических данных "во благо человечества".