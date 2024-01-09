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Израиль разрешит делегации ООН посетить север Газы
09.01.2024 19:20 Алина Груднева

Израиль разрешит делегации ООН посетить север Газы

Израиль разрешит делегации ООН войти в северную часть Газы для оценки состояния инфраструктуры в этом районе и изучения потребностей для возвращения эвакуированных мирных жителей в этот район.

Об этом сообщили израильские и американские высокопоставленные источники 9 января. 

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Уточняется, что этот вопрос обсуждался во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и членами военного кабинета. 

Израильская сторона уточнила, что на данном этапе палестинцы не смогут вернуться на север как из-за самой операции ЦАХАЛа, так и постольку, поскольку нет прогресса в вопросе похищенных.

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