



Израиль призывают к гуманитарной паузе

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью на телеканале CBS, призвал к гуманитарной паузе в войне в Газе и подчеркнул важность защиты палестинского гражданского населения.



Вместе с этим, Салливан отметил право Израиля на ликвидацию террористической угрозы со стороны ХАМАСа - "Необходимо сделать так, чтобы ХАМАС никогда больше не смог угрожать Израилю так, как он угрожал ему раньше", - сказал Салливан.



В тот же день уже восьмую беседу с момента начала войны 7 октября провели Джо Байден и Биньямин Нетаниягу. "Президент подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Газы", - говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора лидеров двух стран.