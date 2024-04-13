



Израиль потребовал наказать Иран за захват судна

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил захват Корпусом стражей исламской революции судна возле Ормузского пролива.



Глава израильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран занимается пиратством, за что должен быть наказан.



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"Режим аятоллы Хаменеи - это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАСа и сейчас проводит пиратскую операцию, нарушая международное право", - подчеркнул Кац.



Он призвал Европейский Союз и весь свободный цивилизованный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.