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Иран подтвердил, что КСИР захватил судно
13.04.2024 14:25 Алина Груднева

Иран подтвердил, что КСИР захватил судно

В Иране подтвердили информацию о том, что ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили контейнеровоз MSC ARIES в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщает государственное информационное агентство страны Tasnim.

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Уточняется, что КСИР взял судно на абордаж. Контейнеровоз шел под португальским флагом. 

По неподтвержденным данным, судно может быть связано с израильским предпринимателем и руководителем компании Zodiac Group Эялем Офером.

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