Иран подтвердил, что КСИР захватил судно
В Иране подтвердили информацию о том, что ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили контейнеровоз MSC ARIES в районе Ормузского пролива.
Об этом сообщает государственное информационное агентство страны Tasnim.
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Уточняется, что КСИР взял судно на абордаж. Контейнеровоз шел под португальским флагом.
По неподтвержденным данным, судно может быть связано с израильским предпринимателем и руководителем компании Zodiac Group Эялем Офером.
Корпус стражей исламской революции захватил контейнеровоз MSC ARIES под португальским флагом. pic.twitter.com/fMelLvL4ph— распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 13, 2024