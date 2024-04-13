



Иран подтвердил, что КСИР захватил судно

В Иране подтвердили информацию о том, что ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили контейнеровоз MSC ARIES в районе Ормузского пролива.



Об этом сообщает государственное информационное агентство страны Tasnim.



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Уточняется, что КСИР взял судно на абордаж. Контейнеровоз шел под португальским флагом.



По неподтвержденным данным, судно может быть связано с израильским предпринимателем и руководителем компании Zodiac Group Эялем Офером.