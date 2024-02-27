



Израиль передаст Украине системы раннего предупреждения ракетных ударов и БпЛА

Израиль активно работает над передачей Украине передовых систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. Об этом сообщил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 26 февраля.



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По данным Эрдана, в первую неделю после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Израиль направил более 100 тонн гуманитарного оборудования в поддержку Украины. Он также отметил, что сотни украинцев получили лечение и реабилитацию в израильских больницах и центрах.



Гилад Эрдан также высказал обеспокоенность тем, что Иран снабжает РФ беспилотниками, которые та использует в войне против Украины.