



Израиль назвал разрыв отношений с Боливией капитуляцией перед террором

Израиль обвинил в среду Боливию в "капитуляции перед терроризмом и режимом аятолл в Иране после того, как эта южноамериканская страна разорвала с ней отношения в знак протеста против жертв среди гражданского населения в результате войны Израиля с поддерживаемыми Тегераном палестинскими террористами в Газе.



В заявлении Министерства иностранных дел Иерусалима также была сделана попытка преуменьшить значение решения, принятого во вторник Боливией, заявив, что отношения между странами в любом случае были лишены содержания после смены правительства.



