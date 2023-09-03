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Израиль может изменить Основной закон для массовой депортации эритрейцев
03.09.2023 11:16 Алина Груднева

Израиль может изменить Основной закон для массовой депортации эритрейцев

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир планирует предложить поправки к Основному закону, которые позволят массово депортировать эритрейцев, участвовавших в беспорядках.

Инициатива направлена на установление положений закона об обращении с нелегальными мигрантами.

По данным СМИ, также Бен-Гвир потребует выдачи ордеров на арест сотен эритрейцев, участвовавших во вчерашних погромах в Тель-Авиве.

Относительно депортации бунтовщиков уже высказались несколько министров и заместитель мэра Тель-Авива.

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