



Израиль может изменить Основной закон для массовой депортации эритрейцев

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир планирует предложить поправки к Основному закону, которые позволят массово депортировать эритрейцев, участвовавших в беспорядках.



Инициатива направлена на установление положений закона об обращении с нелегальными мигрантами.



По данным СМИ, также Бен-Гвир потребует выдачи ордеров на арест сотен эритрейцев, участвовавших во вчерашних погромах в Тель-Авиве.



Относительно депортации бунтовщиков уже высказались несколько министров и заместитель мэра Тель-Авива.