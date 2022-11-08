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Израиль и Иордания подпишут новый меморандум о взаимопонимании
08.11.2022 10:39 Ольга Белозерова

Израиль и Иордания подпишут новый меморандум о взаимопонимании

Израиль и Иордания подпишут меморандум о взаимопонимании для завершения двух совместных проектов во время конференции COP27.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иорданскую прессу.

Иорданское издание Al-Rai уточняет, что проекты, которые были согласованы в прошлом году, включают работу Израиля по опреснению воды из Средиземного моря для Иордании, а также работу Иордании по выработке зеленой энергии из солнечной энергии для Израиля.

Отмечается, что сотрудничество между двумя странами будет продолжено при условии, что выводы исследований, сделанных в соответствующих проектах, будут представлены на следующем климатическом саммите, который пройдет в Абу-Даби.

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