



Израиль и Иордания подпишут новый меморандум о взаимопонимании

Израиль и Иордания подпишут меморандум о взаимопонимании для завершения двух совместных проектов во время конференции COP27.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иорданскую прессу.



Иорданское издание Al-Rai уточняет, что проекты, которые были согласованы в прошлом году, включают работу Израиля по опреснению воды из Средиземного моря для Иордании, а также работу Иордании по выработке зеленой энергии из солнечной энергии для Израиля.



Отмечается, что сотрудничество между двумя странами будет продолжено при условии, что выводы исследований, сделанных в соответствующих проектах, будут представлены на следующем климатическом саммите, который пройдет в Абу-Даби.