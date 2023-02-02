



Израиль близок к нормализации отношений с Суданом

Иерусалим близок к подписанию соглашения о полной нормализации отношений с Суданом, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.



На пресс-конференции в аэропорту Бен-Гурион после приземления в Израиле Элик Коэн рассказал о визите в Судан, сообщает Times of Israel.



Коэн сказал что во время своего визита он встретился с правящим генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом, и обе стороны "доработали текст соглашения".



Министр отметил, что ожидается, что церемония подписания соглашения о нормализации отложится до тех пор, пока Судан не завершит переход к гражданскому правительству. В МИД предполагают, что это произойдет в Вашингтоне в течение нескольких месяцев, но сроки такого перехода далеко не ясны.



"Сегодняшний визит в Судан закладывает основу для исторического мирного соглашения со стратегической арабской и мусульманской страной. Мирное соглашение между Израилем и Суданом будет способствовать региональной стабильности и национальной безопасности Государства Израиль", - заявил Эли Коэн.



Ранее министерство иностранных дел Судана заявило, что Судан и Израиль договорились о "нормализации".



"Было принято решение двигаться вперед в направлении нормализации отношений между двумя странами", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Судана.