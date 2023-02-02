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Нормализация с Израилем: Судан согласен "двигаться вперед"
02.02.2023 21:05 Ольга Белозерова

Нормализация с Израилем: Судан согласен "двигаться вперед"

Судан и Израиль договорились о "нормализации", заявило министерство иностранных дел Судана во время визита в Хартум высокопоставленного израильского дипломата.

"Было принято решение двигаться вперед в направлении нормализации отношений между двумя странами", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Судана.

Ожидается, что министр иностранных дел Эли Коэн вернется в Израиль в ближайшие часы и проведет пресс-конференцию по поводу своей поездки.

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