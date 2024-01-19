



ISW: В РФ запустили в производство "Ястреб" – аналог "Shahed"

Конструкторское бюро "Стратим" (Россия) запустило производство бюджетного аналога иранского беспилотника "Shahed" под названием "Ястреб" с дальностью полета 350 км и боевой частью 800 кг.



Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



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Как отметили в КБ, российские войска будут использовать БпЛА "Ястреб" в качестве приманки для отвлечения украинских систем ПВО. То есть, применять тактику, которую российские войска применяли ранее во время серии ударов по Украине.



Сейчас продолжаются летные испытания прототипа, и что в первой половине 2024 года планируется начать летные испытания готового, доработанного продукта.