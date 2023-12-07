



ISW: РФ пытается отправить нелегальных мигрантов на войну в Украину

Власти РФ планируют использовать нелегальных мигрантов, задержанных в результате провокаций на российско-финской границе, в военных действиях против Украины.



Такие выводы аналитики американского Института изучения войны (ISW) изложили в своем новом отчете.



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Так, по их данным, российские военные стремятся мобилизовать мигрантов из Ближнего Востока и Африки, которых задержали вдоль российско-финской границы в середине ноября после закрытия пограничных переходов.



Предполагается, что власти РФ хотят заменить депортацию мигрантов их отправкой на войну в Украину. Более того, как утверждают источники, россияне уже оперативно перебросили группу мигрантов, заключивших военные контракты, на российско-украинскую границу.



Как известно, РФ искусственно создала миграционный кризис на границе с Финляндией в качестве тактики гибридной войны, призванной дестабилизировать НАТО и ЕС, но ответ Финляндии быстро привел к провалу усилий.

