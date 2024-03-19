



ISW: Путин своей "победой" создал условия для длительной оккупации Украины

Владимир Путин своей "победой" на псевдовыборах в Росиии и "рекордной явкой" пытается создать информационные условия для того, чтобы вести затяжную войну в Украине.



Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.



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По данным ISW, в ЦИК РФ объявили, что Путин набрал на президентских "выборах" рекордные 87,28% голосов. Также там похвастались "рекордной явкой" - 77,44%, что якобы продемонстрировало "единство России и доверие к Путину".



По мнению аналитиков, в РФ сфальсифицировали результаты и высокий уровень поддержки на временно оккупированных территориях Украины. Также россияне, судя по всему, принуждали украинцев участвовать в "голосовании".



Сам Путин цинично объявил, что даже "не ожидал" такой высокой явки, а украинцы якобы "благодарны ему за защиту со стороны России".



В ISW полагают, что он продолжит использовать информационные условия для того, чтобы оправдать длительную войну и оккупацию Украины под видом "защиты" гражданских.