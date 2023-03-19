



Истребители Британии и Германии снова перехватили самолеты РФ возле Эстонии

Истребитель Typhoon британских ВВС и истребитель ВВС Германии уже второй раз на этой неделе перехватили российские самолеты в рамках операции по патрулированию воздушного пространства у побережья Эстонии.



Об этом говорится в заявлении на сайте ВВС Великобритании.



Пара самолетов НАТО 17 марта поднялась в воздух для перехвата российского военного пассажирского самолета Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ан-12.



Российские самолеты были перехвачены на подлете к воздушному пространству Эстонии.



ВВС Эстонии и ВВС Германии проводят совместную операцию НАТО по патрулированию воздушного пространства, впервые для двух членов Альянса.



"Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства выполняется для того, чтобы перехватывать любые самолеты, представляющие интерес, для того, чтобы мы знали, кто они, и для обеспечения безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства", - сказал Ричард Леск, который командует эскадрильей, действующей в составе 140-го экспедиционного авиационного крыла.



