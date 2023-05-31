



Искусственный интеллект определил точный вес лидера КНДР

Согласно оценке искусственного интеллекта (ИИ), северокорейский лидер Ким Чен Ын весит более 140 кг. Здоровье северокорейских лидеров, как правило, является строго охраняемой государственной тайной, и предположения о состоянии Кима, которому, как полагают, 39 лет, повторяются из-за его ярого курения, явного увеличения веса и семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Reuters.



“Во время своего публичного выступления 16 мая он выглядел утомленным, с четкими темными кругами вокруг глаз, и согласно анализу ИИ весил более 140 кг”, — заявил журналистам Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке Южной Кореи.



Законодатель сказал, что Ким страдает от “тяжелого” расстройства сна, сославшись на отчет разведки о том, что Северная Корея интенсивно собирает последнюю медицинскую информацию.



Жестко контролируемые государственные СМИ Северной Кореи редко упоминают о здоровье лидера, но в марте газета Rodong Sinmun сообщила, что Ким работает до 5 утра, ссылаясь на его слова о том, что он привык работать по ночам, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.



Ким— наследственный лидер в третьем поколении, который пришел к власти после того, как его отец Ким Чен Ир умер в 2011 году от сердечного приступа.

По словам Ю, разведывательное агентство Южной Кореи отслеживает возможность попадания Кима в “порочный круг” повышенной зависимости от алкоголя и никотина и бессонницы, учитывая большое количество иностранных сигарет и закусок, поставляемых на Север.



