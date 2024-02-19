



Иран: ”В нашей военной доктрине нет места приобретению ядерного оружия”



Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил о том, что “ядерная деятельность Ирана носит мирный характер”.

دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران هیچگونه جایگاهی ندارد



سخنگوی وزارت خارجه: فعالیت هسته‌ای ایران صلح آمیز و مبتنی بر مقررات بین المللی و در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان درحال انجام است. اساسا دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران هیچگونه جایگاهی ندارد pic.twitter.com/haq7MVmylD — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) February 19, 2024

Кроме того было заявлено, что ядерная программа Ирана основана на международных правилах и осуществляется в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. По сути, приобретению ядерного оружия нет места в военной доктрине Ирана.