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Иран: ”В нашей военной доктрине нет места приобретению ядерного оружия”
19.02.2024 11:33 MIGnews.com

Иран: ”В нашей военной доктрине нет места приобретению ядерного оружия”


Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил о том, что “ядерная деятельность Ирана носит мирный характер”.


Кроме того было заявлено, что ядерная программа Ирана основана на международных правилах и осуществляется в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. По сути, приобретению ядерного оружия нет места в военной доктрине Ирана.
 

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