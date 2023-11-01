



Иран угрожает сторонникам Израиля по всему миру

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани пригрозил странам, которые поддерживают Израиль.



"Странами, которые помогают сионистам, следует быть осторожными, чтобы не навлечь на себя гнев мусульман", - угрожает он.



По словам Аштиани, 7 октября, во время атаки ХАМАСа, Израиль "был застигнут врасплох".



"Американцы тоже попали в это болото, и США обязательно пострадает. Если сионисты и их сторонники не исправят свои ошибки, им обязательно будет нанесен серьезный ущерб на региональном и международном уровнях", - пригрозил он.

