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Иран угрожает сторонникам Израиля по всему миру
01.11.2023 15:16 Алина Груднева

Иран угрожает сторонникам Израиля по всему миру

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани пригрозил странам, которые поддерживают Израиль.

"Странами, которые помогают сионистам, следует быть осторожными, чтобы не навлечь на себя гнев мусульман", - угрожает он.

По словам Аштиани, 7 октября, во время атаки ХАМАСа, Израиль "был застигнут врасплох".

"Американцы тоже попали в это болото, и США обязательно пострадает. Если сионисты и их сторонники не исправят свои ошибки, им обязательно будет нанесен серьезный ущерб на региональном и международном уровнях", - пригрозил он.
 

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