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Иран требует выслать послов Израиля и ввести эмбарго против страны
18.10.2023 13:38 Алина Груднева

Иран требует выслать послов Израиля и ввести эмбарго против страны

Иран потребовал от международного сообщества "наказать" Израиль за продолжающуюся операцию "Железные мечи" в Газе.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики  Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

Тегеран потребовал выслать израильских послов из разных стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Еврейским Государством.

"Призываем к введению санкций и нефтяного эмбарго в отношении Израиля", - также потребовал он.

Такое заявление глава иранского внешнеполитического сделал после того, как 18 октября было снято оружейное эмбарго с его страны.

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