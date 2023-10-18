Иран требует выслать послов Израиля и ввести эмбарго против страны
Иран потребовал от международного сообщества "наказать" Израиль за продолжающуюся операцию "Железные мечи" в Газе.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир-Абдоллахиян.
Тегеран потребовал выслать израильских послов из разных стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Еврейским Государством.
"Призываем к введению санкций и нефтяного эмбарго в отношении Израиля", - также потребовал он.
Такое заявление глава иранского внешнеполитического сделал после того, как 18 октября было снято оружейное эмбарго с его страны.