



Иран требует выслать послов Израиля и ввести эмбарго против страны

Иран потребовал от международного сообщества "наказать" Израиль за продолжающуюся операцию "Железные мечи" в Газе.



С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир-Абдоллахиян.



Тегеран потребовал выслать израильских послов из разных стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Еврейским Государством.



"Призываем к введению санкций и нефтяного эмбарго в отношении Израиля", - также потребовал он.



Такое заявление глава иранского внешнеполитического сделал после того, как 18 октября было снято оружейное эмбарго с его страны.