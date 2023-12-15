



Иран тоже не дает россиянам безвиз

Иран отменил визовые требования для 33 стран, Россия вошла в этот список с ограничениями. Об этом сообщает издание Alarabiya. Россияне смогут посещать Иран без виз только в составе туристических групп. При этом Иран полностью отменил визы для жителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ливана, Туниса, Индии и еще нескольких стран, включая Хорватию.

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Визы также отменили для нескольких стран — членов СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. При этом Россия — стала единственной страна в списке с условиями. Граждане остальных 32 стран могут приезжать в Иран без визы самостоятельно и без дополнительных условий.

