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Иран тоже не дает россиянам безвиз
15.12.2023 23:30 MIGnews.com

Иран тоже не дает россиянам безвиз

Иран отменил визовые требования для 33 стран, Россия вошла в этот список с ограничениями. Об этом сообщает издание Alarabiya. Россияне смогут посещать Иран без виз только в составе туристических групп. При этом Иран полностью отменил визы для жителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ливана, Туниса, Индии и еще нескольких стран, включая Хорватию.
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Визы также отменили для нескольких стран — членов СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. При этом Россия — стала единственной страна в списке с условиями. Граждане остальных 32 стран могут приезжать в Иран без визы самостоятельно и без дополнительных условий.
 

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