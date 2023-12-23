



Иран: России стоит быть осторожнее со своими ошибками

Тегеран призвал Москву быть осторожной относительно своих ошибок.



Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что РФ стоит быть осторожной в отношении того, как Запад воспользуется ее ошибками.



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Он отреагировал на заявление, сделанное на VI Форуме российско-арабского сотрудничества в Марокко относительно трех иранских островов.



Галибаф отметил, что его правительство привержено развитию трех островов в Персидском проливе - Абу-Мусы, Большого и Малого Томба.



"Это практический ответ Ирана Объединенным Арабским Эмиратам. Отношения с Россией основаны на национальных интересах Ирана и взаимном уважении", - сказал он.



Спикер парламента добавил, что любое заявление о намерении нанести ущерб территориальной целостности Ирана, определенно противоречит этим принципам и будет встречено серьезным ответом.