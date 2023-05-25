



Иран разработал баллистическую ракету с дальностью полета до 2 000 километров

Иран представил новую баллистическую ракету типа "Хармашхар" с дальностью полета до 2 000 километров, сообщило иранское информационное агентство IRNA.



Ранее на этой неделе сообщалось о том, что Иран установил крылатые ракеты "Кадр-474" собственной разработки на два класса кораблей ВМС КСИР, а именно "Мученик Махдави".



Контр-адмирал Алиреза Тангсири, командующий военно-морскими силами Стражей Исламской революции заявил, что крылатая ракета может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.



Тангсири добавил, что усовершенствованный военный корабль "Сулеймани" (названный в честь бывшего главы сил "Кудс", убитого США в 2020 году) оснащен различными типами ракет с дальностью 200, 300, 750 и 2000 километров, и что ВМС КСИР собираются использовать новую крылатую ракету класса "берег-море", названную в честь Абу Махди аль-Мухандиса.