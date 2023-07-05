



Иран продолжает репрессии и казни в связи с протестами, — ООН

Иран по-прежнему применяет суровые наказания к лицам, подозреваемым в причастности к массовым протестам, включая "леденящие душу" казни, сообщает ООН.



Иран был потрясен демонстрациями, спровоцированными смертью 16 сентября Махсы Амини, которая была арестована за якобы нарушение строгих правил одежды для женщин, основанных на законах исламского шариата.



На специальной сессии в ноябре Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования кровавых репрессий на высоком уровне.



Выступая перед советом, Сара Хоссейн, председатель независимой международной миссии по установлению фактов, говорит, что спустя 10 месяцев "право семьи Амини на правду и справедливость остается нереализованным".



"Отсутствие прозрачности в расследовании ее смерти также подтверждается арестом и продолжающимся содержанием под стражей двух женщин-журналистов, Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади, которые первыми сообщили об этом событии", — добавляет она.



Иран заявил, что 22 000 человек были помилованы в связи с протестами, что "предполагает, что многие другие были задержаны или обвинены", — говорит Хоссейн.

