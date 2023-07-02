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Иран призывает своих граждан воздержаться от поездок во Францию
02.07.2023 13:17 Ирина Демьянова

Иран призывает своих граждан воздержаться от поездок во Францию

В воскресенье Иран призвал французское правительство “прекратить жестокое обращение со своим народом” после волны беспорядков, вызванных убийством полицией подростка.

Представитель министерства иностранных дел Насер Канаани в Twitter также призвал граждан Ирана “воздерживаться от ненужных поездок во Францию” и призвал тех, кто уже находится там, избегать “зон конфликтов”, предупредив о ”небезопасной и непредсказуемой ситуации”.

Канаани выразил надежду, что ”французское правительство, как ожидается, положит конец жестокому обращению со своим народом, уважая принципы, основанные на человеческом достоинстве, свободе слова и праве граждан на мирные протесты”.

 

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