



Иран призывает своих граждан воздержаться от поездок во Францию

В воскресенье Иран призвал французское правительство “прекратить жестокое обращение со своим народом” после волны беспорядков, вызванных убийством полицией подростка.



Представитель министерства иностранных дел Насер Канаани в Twitter также призвал граждан Ирана “воздерживаться от ненужных поездок во Францию” и призвал тех, кто уже находится там, избегать “зон конфликтов”, предупредив о ”небезопасной и непредсказуемой ситуации”.



Канаани выразил надежду, что ”французское правительство, как ожидается, положит конец жестокому обращению со своим народом, уважая принципы, основанные на человеческом достоинстве, свободе слова и праве граждан на мирные протесты”.



