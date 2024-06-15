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Иран освободит шведа, обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля
15.06.2024 16:07 Алина Груднева

Иран освободит шведа, обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля

В Иране согласились освободить гражданина Швеции, обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля.

Обе страны заключили новую сделку по обмену заключенными.

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По словам премьер-министра Швеции Олафа Кристерсона, будет освобожден европейский дипломат Йохан Флодрос. Он вернется в Стокгольм.  Флодрос был арестован в апреле 2022 года, когда находился в отпуске в Иране.

В свою очередь, Швеция освободит в рамках сделки бывшего иранского тюремного чиновника Хамида Нури. Он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях. Он был признан виновным в причастности к казням заключенных в 1980-х годах.

"Хамид Нури, незаконно находящийся под стражей в Швеции с 2019 года, на свободе и вернется в страну через несколько часов", — сообщил глава Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади.

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