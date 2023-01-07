



Иран осудил "безосновательные обвинения" со стороны Израиля

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани осудил "безосновательные обвинения" в отношении Исламской Республики со стороны Израиля и США.



Об этом он написал в письме председателю Совета Безопасности ООН.



По его словам, в ходе чрезвычайного заседания Совбеза, состоявшегося 5 января, были представлены "необоснованные обвинения в адрес Исламской Республики, выдвинутые представителем Израиля". Он пожаловался на то, что иранской делегации на заседании не дали сделать заявление.



"Представитель израильского режима лихорадочно пытается еще раз использовать платформу Совета Безопасности, прибегая ко лжи, обвиняя Иран в злонамеренных действиях, которые этот режим сам же совершал и продолжает совершать против стран региона", - сказал Иравани.



Он отметил. что Иран категорически отрицает "эти необоснованные обвинения" и считает, что их цель состоит в том, чтобы "отвлечь внимание от продолжающихся зверств и серьезных нарушений международного права против палестинского народа".



Постпред Ирана призвал Совбез ООН осудить "продолжающиеся нарушения Израиля" и заставить страну "строго соблюдать нормы международного права, включая соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций".