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Иран об атаках на силы США и корабли в Красном море: мы не при чем
05.12.2023 08:41 Алина Груднева

Иран об атаках на силы США и корабли в Красном море: мы не при чем

В Иране отрицают свою причастность к атакам на американские войска на Ближнем Востоке и корабли в Красном море.

Таким образом постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани ответил на обвинения Вашингтона.

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Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что есть все основания полагать, что за атаками йеменских хути на корабли в Красном море стоит Иран.

"Тегеран не был причастен к какому-либо из нападений", - заверяет иранский дипломат.

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