



Ирак просит международной помощи, чтобы спасти свои реки Тигр и Евфрат от засухи

Ирак ищет срочную международную помощь, чтобы предотвратить высыхание его рек Тигр и Евфрат в результате изменения климата, заявил премьер-министр Мохаммед Шиа Аль-Судани на мероприятии в Багдаде.



"Спасение Тигра и Евфрата требует срочного международного вмешательства", — сказал Аль-Судани. — "Нам нужны усилия всех друзей в странах и организациях, чтобы помочь Ираку в этот критический момент истории его двух великих рек".



Аль-Судани сказал, что его правительство разработало климатическую стратегию на период до 2030 года, которая будет включать улавливание газов для уменьшения ущерба окружающей среде, стимулирование фермеров, использующих современные технологии орошения, и использование возобновляемых источников энергии. Администрация создала совет, который разработает стратегию обеспечения водной безопасности.



Правительство также планирует реализовать проект по опреснению морской воды, чтобы компенсировать нехватку воды из двух крупных рек.



В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна увеличит количество воды, сбрасываемой из своего участка Тигра, в течение месяца, чтобы облегчить водное бедствие Ирака.

