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Ирак не приемлет удары Турции, - президент
02.10.2023 13:45 Алина Груднева

Ирак не приемлет удары Турции, - президент

Власти Ирака осудили ночные удары ВВС Турции по базам в Курдистане, нанесенные в ответ на теракт возле здания МВД в Анкаре.

Такое заявление сделал президент страны Абдул-Латиф Рашид в интервью саудовской государственной телекомпании "Аль-Хадат".

"Ирак не приемлет турецкие удары или присутствие турецких баз в Курдистане и надеется прийти к соглашению для решения этой проблемы", - сказал Латиф.

Накануне к зданию МВД в Анкаре подъехал автомобиль, в котором подорвался смертник. Второй террорист был нейтрализован. Пострадали двое полицейских. Минобороны Турции позже сообщило, что провело "воздушную операцию", разбомбив ряд объектов курдов в Ираке.

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