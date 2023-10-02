



Ирак не приемлет удары Турции, - президент

Власти Ирака осудили ночные удары ВВС Турции по базам в Курдистане, нанесенные в ответ на теракт возле здания МВД в Анкаре.



Такое заявление сделал президент страны Абдул-Латиф Рашид в интервью саудовской государственной телекомпании "Аль-Хадат".



"Ирак не приемлет турецкие удары или присутствие турецких баз в Курдистане и надеется прийти к соглашению для решения этой проблемы", - сказал Латиф.



Накануне к зданию МВД в Анкаре подъехал автомобиль, в котором подорвался смертник. Второй террорист был нейтрализован. Пострадали двое полицейских. Минобороны Турции позже сообщило, что провело "воздушную операцию", разбомбив ряд объектов курдов в Ираке.