



Инициатор протестов пилотов-отказников - бывший командир базы ВВС Рамат-Давид

Бывший командир базы ВВС, который возглавил протест пилотов против правовой революции, сегодня 9 марта, был отстранен от службы в ВВС.



Речь идет о полковнике в отставке Гиладе Пеледе, бывшем командире базы Рамат-Давид на севере Израиля. Пелед командовал базой еще несколько месяцев назад, и прослужил в ВВС более 30 лет.



Пелед был отстранен от участия в службе в резерве командующим ВВС генерал-майором Томером Баром. Бар заявил, что причиной является “кризис доверия”, и отказ Пеледа ясно изложить, чем он занимается в рамках организации протестов.



Сам Пелед уверяет, что речь идет о “непонимании”, и он “никого не призывал отказываться служить”.