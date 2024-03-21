



Хуситы не будут атаковать российские и китайские корабли

Йеменские хуситы заявили Китаю и России, что их корабли могут проходить через Красное море и Аденский залив, не подвергаясь нападению, сообщает Bloomberg News.



Поддерживаемые Ираном повстанцы начали атаковать корабли в Аденском заливе и Красном море в ноябре прошлого года. Эта кампания, по их словам, направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в Газе на фоне войны между Израилем и ХАМАСом.



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Нападения хуситов нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршрут на более длительные и дорогие перевозки через юг Африки. Стоимость страхования семидневного путешествия по Красному морю выросла на сотни тысяч долларов. Помимо экономического ущерба, нападения также усилили опасения, что война между Израилем и ХАМАСом может распространиться и дестабилизировать весь Ближний Восток.

