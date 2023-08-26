



Хунта Нигера высылает послов Франции, США и Германии

Вооруженная группировка, захватившая власть в Нигере в результате переворота в конце июля, заявила в 25 августа, что послу Франции Сильвену Итте предписано покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщает Reuters.



Как и недавние перевороты в соседних Буркина-Фасо и Мали, военный переворот в Нигере произошел на фоне растущей волны антифранцузских настроений и обвинений во вмешательстве Франции в их дела.



В заявлении назначенного хунтой “МИД” говорится, что решение выслать посла было ответом на действия французского правительства, которые “противоречат интересам Нигера”, в том числе отказ посла встретиться с новым министром иностранных дел Нигера.



Также сообщается, что послы США и Германии также будут высланы из страны.