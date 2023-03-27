



Хумза Юсуф будет назначен премьер-министром Шотландии

В понедельник было объявлено, что Хумза Юсуф выиграл в борьбе за лидерство в Шотландской национальной партии и собирается стать премьер-министром Шотландии, заменив Николу Стерджена.



"Я буду работать каждую минуту каждого дня, чтобы заслужить ваше уважение и доверие", — сказал Юсуф в своей приветственной речи.



Юсуф получил 52% голосов, выйдя на выборы с политической платформой, посвященной обеспечению независимости Шотландии, борьбе с кризисом стоимости жизни, воссоединению с Европейским Союзом и переходу на возобновляемые источники энергии.



"Моей первоочередной задачей будет продолжать защищать каждого шотландца, насколько это возможно, от вреда, причиненного кризисом стоимости жизни, восстанавливать и реформировать нашу Национальную службу здравоохранения и другие жизненно важные государственные службы и поддерживать благополучие нашей экономики, чтобы улучшить уровень жизни людей по всей стране", — сказал он.



Юсуф, который был членом шотландского парламента в период с 2011 года, является первым министром-мусульманином и цветным членом кабинета министров, работавшим в шотландском правительстве.



"Служить своей стране в качестве первого министра будет величайшей привилегией и честью в моей жизни", — добавил Юсуф.



В своей предвыборной кампании Юсуф указал на свое собственное происхождение — родился в Глазго, отец из Пакистана, а мать — из Кении, — и считает его примером инклюзивной, социально либеральной и многоэтнической Шотландии, которую продвигает ШНП.



Юсуф также сказал во время кампании, что независимая Шотландия должна подумать о том, чтобы отказаться от британской монархии.



Первый и единственный министр-мусульманин в шотландском правительстве Юсуф будет приведен к присяге в качестве лидера Шотландии в среду, если накануне он выиграет голосование в парламенте страны.

