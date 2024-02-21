



Христо Грозев: Навальный должен был вернуться в политику на белом коне

Российский оппозиционер Алексей Навальный после тюрьмы мог вернуться в российскую политику "на белом коне".



Такое мнение в интервью "Медузе" озвучил журналист-расследователь Христо Грозев, который в 2020-м году установил личности тех, кто пытался отравить политика.



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"Жена одного моего источника, системного силовика, посмотрела документальный фильм "Навальный" и заявила мужу: "Я даже не знала, что он такой! Если будет выдвигаться в президенты, я за него проголосую", - вспомнил Грозев.



По словам журналиста, Навальный мог бы вернуться по сценарию Нельсона Манделы, возглавившего ЮАР после 27 лет тюрьмы.



"Я так себе это представлял. Думал, что Навальный переживет падение режима", - добавил журналист.