



Храмовая гора во вторник утром будет открыта для посетителей-евреев

По сообщениям ивритских СМИ, посетители-евреи будут допущены на Храмовую гору в Иерусалиме во вторник утром, но, вероятно, им будет запрещено посещать это место до конца священного для ислама месяца Рамадан на фоне обострения напряженности.



Еврейские посетители смогут посетить это место с 7:00 до 11:30 во вторник, так как многие израильтяне-евреи готовятся отметить седьмую ночь Песаха, последнюю ночь еврейского праздника перед его окончанием в среду вечером. Вход еврейским посетителям, скорее всего, будет запрещен до 20 апреля, когда закончится Рамадан, сообщила газета Haaretz.



Израиль, вероятно, сохранит свою давнюю политику запрета евреям посещать Храмовую гору в течение последних 10 дней Рамадана, несмотря на новое правительство, в которое входят министры, которые давно проводят кампанию за разрешение евреям молитв на святом месте.



Храмовая гора, называемая мусульманами Харам аш-Шариф, является самым священным местом для евреев и третьей по значимости святыней в исламе.



Священный для ислама месяц Рамадан, который в этом году снова совпадает с еврейским праздником Песах, известен как период высокой напряженности между израильскими силами и палестинцами. Ожидается, что отказ во въезде евреям в ближайшие 10 дней, вероятно, снизит напряженность и снизит вероятность столкновений и стычек на месте.