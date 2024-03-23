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Хезболла последовала примеру ХАМАСа и талибов
23.03.2024 18:36 Алина Груднева

Хезболла последовала примеру ХАМАСа и талибов

Ливанская террористическая организация "Хезболла" следом за талибами и ХАМАСом прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле".

"Мы решительно осуждаем кровавый теракт в одном из крупнейших торговых центров Москвы", - сказано в заявлении.

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Ранее аналогичным образом высказались террористы ХАМАС, устроившие кровавую резню в Израиле 7 октября. Они "выразили соболезнования" россиянам.

А террористы "Талибана" сказали, что ИГИЛ этим показал, что группировка "находится в руках иностранных спецслужб", чтобы "дискредитировать ислам".
 

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