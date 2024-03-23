



Хезболла последовала примеру ХАМАСа и талибов

Ливанская террористическая организация "Хезболла" следом за талибами и ХАМАСом прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле".



"Мы решительно осуждаем кровавый теракт в одном из крупнейших торговых центров Москвы", - сказано в заявлении.



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Ранее аналогичным образом высказались террористы ХАМАС, устроившие кровавую резню в Израиле 7 октября. Они "выразили соболезнования" россиянам.



А террористы "Талибана" сказали, что ИГИЛ этим показал, что группировка "находится в руках иностранных спецслужб", чтобы "дискредитировать ислам".

