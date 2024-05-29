



Хейли обвинила РФ в помощи ХАМАСу и Ирану. Россия: это наглая ложь

Бывшая кандидат в президенты США и экс-постпред США в ООН Никки Хейли рассказала о роли РФ в помощи Ирану и террористической организации ХАМАС.



Соответствующее заявление она сделала в интервью израильскому изданию "Исраэль Хайом", находясь с визитом солидарности в Израиле.



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"Мы знаем, что российская разведка помогала ХАМАС и Ирану разведданными совершить то, что они совершили", - сказала Хейли, говоря о резне 7 октября в Израиле.



Россия уже отреагировала на заявление потенциального будущего вице-президента США. В российском посольстве обвинили Хейли во лжи.



"Было бы удивительно, если бы визит в Израиль американского политика и бывшего дипломата Никки Хейли состоялся без упоминания о России", - сказано в заявлении.



В посольстве добавили, что Хейли в прошлом уже пыталась продвигать такие заявления.



"В очередной раз американский политик распространяет нелепую, наглую ложь без каких-либо доказательств", - добавили дипломаты.