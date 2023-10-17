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Хаменеи угрожает, будто террористов "никто не остановит"
17.10.2023 13:46 Алина Груднева

Хаменеи угрожает, будто террористов "никто не остановит"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разразился очередными угрозами в адрес Израиля.

Таким образом он прокомментировал многочисленные заявления официальных лиц о намерении полностью искоренить ХАМАС, устроивший зверства на юге Еврейского Государства.

"Если преступления израильского режима продолжатся, мусульмане и "силы сопротивления" потеряют терпение, и никто не сможет их остановить", — пригрозил он.

По словам Хаменеи, что бы не предпринял в дальнейшем Израиль, он якобы "не сможет компенсировать скандальный провал" во время атаки террористов, совершенной 7 октября.

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