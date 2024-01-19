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ХАМАС выразил признательность России за ее позицию
19.01.2024 20:34 Алина Груднева

ХАМАС выразил признательность России за ее позицию

В пятницу, 19 января, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с делегацией, возглавляемой Мусой Абу Марзуком. 

В Москве настояли на необходимости в освобождении похищенных. 

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В свою очередь, члены ХАМАСа обвинили Израиль в том, что тот якобы  представляет собой "угрозу международной безопасности и миру". 

Также ХАМАС выразил "признательность России за усилия, официальную и общественную гуманитарную помощь".

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