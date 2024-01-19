



ХАМАС выразил признательность России за ее позицию

В пятницу, 19 января, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с делегацией, возглавляемой Мусой Абу Марзуком.



В Москве настояли на необходимости в освобождении похищенных.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В свою очередь, члены ХАМАСа обвинили Израиль в том, что тот якобы представляет собой "угрозу международной безопасности и миру".



Также ХАМАС выразил "признательность России за усилия, официальную и общественную гуманитарную помощь".