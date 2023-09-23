



ХАМАС: Израиль использует нормализацию для эскалации агрессии против палестинцев

Представитель ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на открытии 78-й Генеральной Ассамблеи ООН.



“В своей речи Нетаниягу продемонстрировал беспрецедентное запугивание палестинского народа в результате соглашений о нормализации”, – сказал он. “Упоминание Нетаниягу о положительных последствиях нормализации подтверждает, что этот путь отвечает только интересам оккупации и представляет собой реальную угрозу палестинскому делу”.



ХАМАС призвал к бойкоту израильской “оккупации” в этот период растущей нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами.

“Движение ХАМАС призвало арабские и мусульманские страны, а также свободные народы мира продолжать отвергать нормализацию связей с израильской оккупацией”, – говорится в заявлении.



Это произошло после того, как министр иностранных дел Эли Коэн объявил в интервью “КАН-11”, что шесть или семь мусульманских стран из Африки и Азии присоединятся к Саудовской Аравии в заключении мира с Израилем.

